جنوب سيناء لوفد برلماني: إنهاء تطوير «دائري شرم الشيخ» 30 سبتمبر

شهدت الجولة الميدانية التي قامت بها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، للطرق والكباري بمحافظة جنوب سيناء، تفقد مشروع تطوير الطريق الدائري، والتي يبدأ من بوابة مدينة شرم الشيخ وحتى قسم شرطة نبق، ويعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ في مجال الطرق والكباري.

واستعرض اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، نسب العمل المتصاعدة والمتمثلة فى إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة وعدد 6 كوبري منهم 4 U.T دوران للخلف، بتكلفة 2 مليار جنيه.

وقال السولية، إن الطريق الجديد من المتوقع أن يعمل على تسهيل الحركة المرورية، لافتا إلى أن هذا المشروع القومي الضخم يشارك فيه نحو 13 شركة قطاع خاص فضلا عن شركة المقاولون العرب.

من جهته، قال اللواء محمود عيسى، مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، إن الطريق الدائري الجديد يعد بمثابة مشروع قومي ضخم، ومن المتوقع أن تنتهي أعماله 30 سبتمبر القادم، وسيعمل على تغيير الطبيعة الجغرافية لمدينة شرم الشيخ ويجعلها فى مقدمة المدن السياحية على مستوى العالم.

يأتي ذلك ضمن تفقد اللجنة البرلمانية عدد من الطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ، وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال تفقد طريق نبق الساحلي، إن محمية نبق الطبيعية من عوامل جذب السياحة الأجنبية والعربية لمدينة شرم الشيخ، ومخصص لها 1000 كيلو متر ضمن مشروع نيوم، من أول محمية نبق، مؤكدا أنها ستكون مشروع استثماري عربي ضخم.