«المصريين الأحرار»: ندعم القيادة السياسية في قراراتها بشأن سد النهضة

استنكر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات الاستهجان والرفض السلوك والنهج الذي تتبعه إثيوبيا وإدارتها في التعامل مع أزمة ملف سد النهضة، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية بصورة مثيرة لعلامات الاستفهام والتعجب ولا سيما التحرك في إجراءات أحادية تعصف بكل ما جاء في إعلان المبادئ.

وقال الحزب في بيان له، إن استمرار إثيوبيا في نهج سياسة الأمر الواقع والاستخفاف بمقدرات وحياة الشعوب وضرب الحائط بالقوانين والتعامل بشكل أرعن يكاد يوصف بالبلطجة الهادفة بصورة صريحة استفزاز دول المصب وشعوبها التي طالما التزمت مع قياداتها مَدّ يد السلام والتعاون والمفاوضات للوصول إلى حلول تحفظ حقوقها وحق الغير في التنمية.

وأضاف "المصريين الأحرار"، أن مصر التزمت أقصى درجات ضبط النفس والدبلوماسية الهادئة الهادفة للوصول لحلول عادلة وذلك لا يعني ترجمة هدوء الكبار ضعف أو عدم قدرة الرد والردع، بينما تتبع الدول الكبرى ذات القدرة والسيادة مبدأ طول الأناه في التعامل مع أشقائها الصغار و تبادر بيد السلام والتعاون، ولكن التاريخ يحكم ويحكي أن مصر الهادئة هي الموجة العاصفة العتية حال انتهاء سبل الحلول.

وتابع: "بصفتنا جزءًا لا يتجزأ من النسيج المصري القوي يدعم كافة قرارات القيادة السياسية فيما تراه مناسبًا حيال سد النهضة، وإذ يعتبر الحزب رئيسًا وأعضاء أنفسهم جنودًا مجندة في صفوف قواتنا المسلحة المصرية مع جموع المصريين الأحرار جاهزون لخدمة البلاد في كل موقع وميدان، تحت راية العلم وعقيدتنا راسخة هي النصر أو الشهادة".

وشدد الحزب على أن استقرار مصر لا مجال للمساس أو الاقتراب منه بأي حال مهما كانت التضحية، والمياه حياة وتمثل وجود المصريون والسودانيون معًا، فإن محاولة السطو أو احتجاز قطرة منها أمرًا محال.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن مصر عبر التاريخ لم تكون مبادرة بحروب أو افتعال صراعات وذلك يعرفه القاص والدان، ولكن صبرها نابع من قوتها وعظمة حضارتها وشرف قيادتها وشعبها الأصيل، وإذا أخطأ البعض فهم أو تفسير ذلك ليعلم أن شعب مصر وجنودها على استعداد للقتال والنصرة من أجل مكتسبات وحقوق الشعب الأصيلة.

ودعا الحزب في بيانه المترجم للعديد من اللغات، مجلس الأمن والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وكافة الجهات المعنية الأمر إتخاذ موقف جاد وفاعل حيال تلك الأزمة، لا سيما أن صبر المصريين لن يطول وخاصة حال المساس بشريان الحياة نهر النيل العظيم هبة الله لكل أبناء النيل.