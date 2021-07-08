الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«الري» تؤكد: إنهاء تأهيل وتبطين الترع وفق البرنامج الزمني مع جودة التنفيذ

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تعمل جميع قطاعات وزارة الموارد المائية والري على قدم وساق في جميع محافظات مصر لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل.

وتفقد المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والري لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه، الخميس، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة جنابية الحاجر بطول 7،9 كيلو متر، وتأهيل ترعة جرار معنيا بطول 9.5 كيلو متر طولى، تحت إشراف إدارتي توسع غرب الدلتا والإدارة العامة لرى غرب البحيرة، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب. 

وأكد السعدي أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، لافتاً إلى أن المشروع نقلة حضارية بالمناطق المنفذ بها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على كافة المجارى المائية وحمايتها من التلوث البيئي وإلقاء المخلفات. 

وشدد مستشار وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال. 

وأشار السعدي إلى مراقبة تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية مختلف المحافظات، مع إجراء الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.
 

مصر وزارة الرى أراضي زراعية مشروع ترشيد استهلاك المياه

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