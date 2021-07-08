«طيبة الجديدة» تناقشان مع جامعة الأقصر إقامة مستشفى جامعي وكليات بالمدينة

التقى المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، بالدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين جهاز المدينة والجامعة، وذلك بحضور المسؤولين من الجهتين.

وفي بيان لوزارة الإسكان اليوم، أوضح المهندس مصطفى سعيد أحمد، أن اللقاء تناول بحث إقامة مستشفى جامعي تتبع كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة على مساحة 5 أفدنة، وتسليم الجامعة 100 فدان، تمهيداً لإنشاء الكليات المستقبلية التي ستضمها الجامعة بالإضافة لإقامة َملعب خماسي لكلية السياحة والفنادق. ‏

وأضاف رئيس الجهاز، أنه عقب ذلك تم إجراء جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية بكليتي التربية والعلوم بالمدينة تمهيداً لتشغيلهما في أقرب وقت، بجانب تفقد المواقع المقترحة لإنشاء الكليات المستقبلية بالمدينة.

​"الإسكان": تكثيف أعمال الطرق للمشروعات السكنية والخدمية بمدينتي أكتوبر والمنيا الجديدتين

وعلى صعيد آخر، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه جارٍ استكمال أعمال الرصف بمشروع طريق شمال المطار والذي يخدم مناطق إسكان غرب المطار والمنطقة الصناعية والميناء الجاف، بالإضافة لأعمال الطرق بشارعين لخدمة المجمع الشرطي الجاري تنفيذه بمنطقة الـ800 فدان.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ أيضاً استكمال أعمال الأرصفة والإنترلوك بالشوارع المتبقية بمشروع سكن مصر شمال الواحة، بجانب تنفيذ أعمال الفرمة لموقع الـ1000 فدان بقطع أراضي الإسكان المميزة، والتي يتم تسليمها لحاجزيها.

وفي ذات السياق، أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن إدارة الطرق بالجهاز واصلت أعمال رصف الطرق " المرحلة الثانية " (أساس + Mco + أسفلت + بردورات وأرصفة للجزيرة الوسطي) بالحي المتميز بالمدينة، وذلك لخدمة مجمع الكمبوندات وقطع الأراضي والبلوكات السكنية بالحي.

وأكد مسئولو الإسكان، أن هناك متابعة ميدانية ودورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، بجانب ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، وإنجاز خطط استكمال وتطوير وتوسعة الطرق وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين داخل المدن.