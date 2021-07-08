الخميس 08 يوليو 2021
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على طريقة مرجان أحمد مرجان.. السفارة الدنماركية تهنئ منتخب بلادها

انجلترا والدنمارك
انجلترا والدنمارك

قامت السفارة الدنماركية بالقاهرة بتهنئة منتخب بلادها على أداءه في نصف نهائي اليورو أمام إنجلترا على طريقة فيلم مرجان أحمد مرجان، حيث قامت بنشر صور للزعيم عادل إمام من فيلم التجربة الدنماركية ومن فيلم مرجان أحمد مرجان، عبر صفحتها على فيسبوك.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة صورة للزعيم وهو يحتفل بإحرازه هدفا، ضمن أحداث الفيلم، صحبتها السفارة بتعليق: "مبروك لفريق إنجلترا وهارد لاك لفريق الدنمارك، مباراة مثيرة حقاً".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الكوميكس الخاص بمرجان احمد مرجان، وبدأ العديد في التعليق مهنئين المنتخب بالفوز.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الدنمارك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب «ويمبلي» في نصف النهائي.

وسيطر التعادل على الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 لتستمر المباراة لشوطين إضافيين ليخطف هاري كين هدف التأهل لنهائي «يورو 2020» من ركلة جزاء، ويضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدًا مع إيطاليا يوم الأحد المقبل في النهائي على ملعب ويمبلي.

وتأهل منتخب إنجلترا للمرة الأولى فى التاريخ إلى نهائى أمم أوروبا، بعد الفوز الصعب على نظيره منتخب الدنمارك، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، فى الدور نصف النهائى من "يورو 2020".

وبذلك سيلتقى منتخب إنجلترا فى المباراة النهائية لبطولة "يورو 2020"، يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلى"، مع المنتخب الإيطالى، الذى تخطى عقبة إسبانيا بركلات الترجيح مساء الثلاثاء الماضى.

وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 1-1، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، والذى حسم خلاله منتخب إنجلترا تأهله للمباراة النهائية.

تهنئة انجلترا
تهنئة انجلترا
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