تنفذه مصر.. وفد من رؤساء تنزانيا السابقين يصفون سد جوليوس نيريري بـ«المعجزة»

قام وفد رفيع المستوى من رؤساء جمهورية تنزانيا ورؤساء الوزراء السابقين يضم Ali Hassan Mwny رئيس دولة تنزانيا الأسبق، Jakaya Mrisho Kikwete رئيس دولة تنزانيا الأسبق، Cleopa Msuya رئيس الوزراء الأسبق، و John alecela رئيس الوزراء الأسبق، وMizengo Pinda رئيس الوزراء السابق، بزيارة تفقدية لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى، اطلعوا خلالها على مجريات العمل بمختلف مواقع التنفيذ بالمشروع.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة التنزانية بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى، وحرصها الدائم على متابعة الأعمال بالمشروع.

رافق الوفد الدكتور Medard Kalemani، وزير الطاقة التنزاني، الذي قام بعرض تفصيلي عن مكونات المشروع والطاقة الكهربائية المستهدف توليدها من المشروع، بحضور كل من رئيس شركة الكهرباء التنزانية ونائب رئيس الشركة، والمهندس John Mayeni المهندس المقيم رئيس جهاز الإشراف بالمشروع، والمهندس أيمن عطية نائب مدير تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك.

وعقب الزيارة علق ثاني رئيس جمهورية للبلاد Ali Hassan Mwny على ما شاهده من إنجاز بالقول" هذه معجزة ".. حقاً ما أراه اليوم هو معجزة.. أكرر ما أراه اليوم هو معجزة وأنا لا أصدق ما تراه عينا.

وأضاف: أن الأمة فخورة ببناء هذا المشروع الكبير وأنا أؤكد للأجيال الحالية أن لديهم كل الأسباب التي تجعلهم فخورين بهذا المشروع، لأنه سوف يكون سبباً لفتح العديد من الفرص التنموية، ويجب أن يفخر شبابنا بهذا الانجاز، ولأننا الأكبر سناً ونفهم جيداً أن الفائدة الرئيسية لهذا المشروع سوف تعود على هؤلاء الشباب وسوف يساعدهم على التطور، ونحن سعداء جدا لما شاهدناه اليوم في هذا العمل وندعو شبابنا لاستغلال هذه الفرص والتعلم من هذا المشروع ويجب على شبابنا أن يجتهد في التعلم لكى يصعد بالأمة إلى الأمام.

كما أشاد الوفد بمستوى تقدم الأعمال وجودة التنفيذ بالمشروع، مؤكدين أهمية المشروع لما يمثله من نهضة تنموية للمجتمع التنزاني، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من إنجاز يتم تنفيذه بأيدي أشقائهم المصريين بالتعاون مع أبناء الشعب التنزاني.

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض ستيجلرز جورج، بتكلفة تبلغ 3 مليارات دولار ويتم تنفيذه بتحالف شركة المقاولون العرب مع شركة السويدي إليكتريك.