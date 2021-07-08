الانبا يوليوس : اتفاقية التعاون مع «القوى العاملة» تستهدف تدريب800 شاب

قال الأنبا يوليوس أسقف الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الاتفاقية الموقعة بين الكنيسة ووزارة القوى العاملة مؤشر ايجابي لكل الشباب، بجهود التعاون مع الوزارة.

وأشار الأنبا يوليوس إلى ان أهم بنود الاتفاق السلامة والامن ، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تحت إشراف وزارة القوى العاملة ، مؤكدا أن مراكز التدريب ستكون مفتوحة للشباب بكافة المحافظات .

وتابع “ اتفاقية التعاون تستهدف تدريب 800 فرد من الشباب بالكنائس ، كما سيتم دعم مراكز التدريب الخاصة بأسقفية الخدمات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، وسيتم اعتمادها من جانب الوزارة”

وأضاف انه سيتم إقامة ملتقى توظيف للخريجين بالتعاوزن مع الوزارة ، بجانب دعم العمالة غير المنتظمة بالكنائس.

وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم، اتفاقية تعاون مع وزارة القوى العاملة بحضور محمد سعفان .

وشارك في حضور فعاليات توقيع الإتفاقية وفد من وزارة القوى العاملة ، الانبا يوليوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر القديمة وأسقف الخدمات .

وتهدف الإتفاقية إلى دعم مهارات الشباب القبطي ، لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل بالوقت الراهن ، وذلك بدعم من وزارة القوى العاملة ، وتفعيل دور مراكز التدريب ، بالكنيسة ، واعتمادها ، بجانب دعم خدمات التوظيف بأسقفية الخدمات.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن فخور بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ، مشيراً إلى أن مشكلة البطالة ساهمت الدولة في حدها من خلال الجهود المشتركة بين المؤسسات المصرية ، سواء بين الوزارات أو مع الكنيسة المصرية

وتابع: على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الكنيسة ووزارة القوى العاملة " البطالة هي أفة المجتمعات وهي المرض الخطير الذي من من الممكن أن يصيب مجتمعاً كاملاً ، ونحن الأن في عصر التحول الرقمي ، والذي ساهم في تسهيل الكثير من الأمور الإ أنه لم يحد من نسبة البطالة بالمجتمع ."

وأضاف :" ملتقيات التوظيف خطوة مهمة للحد من البطالة ، ولكن يجب التمهيد بشكل دائم والتوعية بها بالمجتمع المصري ، والتخطيط العلمي لهذه المتلقيات والجهود الأخرى ساهم في الحد من البطالة بالمجتمع المصري " مؤكداً أن هناك تغيير إيجابي في مؤشرات البطالة كما أعلنتها وزارة القوى العاملة والتي انخفضت لحوالي 7% أي إلى النصف خلا السنوات الأخيرة .

وأكد البابا أن مصر بها نسبة كبيرة من الشباب ونستطيع القول أنها دولة شابة ، والدولة أولت اهتمام للشباب المصري ، وتطوير مهاراته ،مشيراً إلى الدولة ساهمت في فتح نوافذ الأمل للشباب لكي يصنعوا مستقبل أفضل لهم .

