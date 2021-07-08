الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«زهراء مصر».. قارئة القرآن أمام السيسي لـ«الدستور»: أتمنى التلاوة أمام الله

الزهراء لايق
الزهراء لايق

بآيات من سورة البقرة، بدأت الزهراء لايق، الطالبة بالثانوية الأزهرية وصاحبة الصوت الماسي في تلاوة القرآن الكريم، افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب انتهاء الافتتاح تواصلت «الدستور» مع الزهراء، وقالت إنها كانت في قمة سعادتها وهي تقرأ القرآن الكريم في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية أن تسعد بتلاوة القرآن أمام الله رب العالمين.

وعن خبر إبلاغها إنها ستقوم بتلاوة القرآن في حدث عالمي يخص المرأة، وأوضحت الزهراء، إنها في الفترة الحالية تقضي امتحانات الثانوية الأزهرية، ولم تترد لحظة واحدة في قبول هذه المنحة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لتكون صاحبة أول تمثيل للمرأة بتلاوة القرآن لحضور مراسم احتفالية رسمية بمصر.

وأكدت صاحبة الصوت الماسي، إنها تدرك أهمية دور المرأة في المجتمع، وأراد أن تظهر بالصورة المشرفة بما يليق بمكانة المرأة المصرية في بلد العلم والعلماء والأزهر الشريف.

وعن اختيارتها لتلاوة آخر الآيات من سورة البقرة، أوضحت الزهراء، إن شيخها ومحفظها الشيخ، أحمد طلال، جلس معها عدة مرات ليتم اختيار الآيات التي سوف تقرأها في الافتتاح، وقع الاختيار على الآيات التي تبين سماحة الدين الإسلامي.

ووجهت الزهراء الشكر إلى محفظها الشيخ أحمد طلال مضيفة: "بفضل الله تعالى حفظت القرآن الكريم ترتيلًا وتجويدًا، فى كتاب القرية ومحفظيها الشيخ أحمد طلال محفظ القرآن الكريم بكتاب القرية" دار أزهري بالشباسية .

تقول الزهراء لايق، إنها بدأت في حفظ كتاب الله في سن مبكرة، وعمرها لم يكن يتعدى 4 سنوات، بعد وفاة والدها بعام واحد، وسرعان ما أتمت حفظ القرًان الكريم كاملًا وهي في سن العاشرة، بدعم والدتها.

والزهراء لايق طالبة بالصف الثالث الثانوى بمعهد فتيات أبو زيادة الثانوى، نالت العديد من الجوائز في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، منها المركز الأول عالميًا في الصوت الماسي في تلاوة القرآن، فضلًا عن المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن على مدى 6 سنوات متتالية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ وتلاوة كتاب الله في مسابقة وزارة الشباب. 

والدها توفاه الله فى 23 فبراير 2007م، بعد عناء من ورم سرطانى خبيث، تاركا في نفس ابنته دافعًا للنجاح، والتمسك بكتاب الله.

وحصدت الزهراء المركز الأول محليًا فى الصوت الماسى للقرًان الكريم، بعد أن حصدت المركز الأول عالميًا العام الماضى، ونالت المركز الأول فى مسابقة الطلائع أون لاين التى نظمتها وزارة الشباب والرياضية.

وبالرغم من تميز " الزهراء لايق " في القراّن الكريم، الإ أنها برعت أيضًا في الإنشاد والمديح الديني، خاصة قصائد مدح الرسول صلى الله عليه، فشاركت في مسابقات عديدة حصدت خلالها جوائز ومراكز متقدمة في الإنشاد.

الزهراء لايق زهراء مصر صاحبة الصوت الماسي سورة البقرة الرئيسي السيسي الأزهر الشريف

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