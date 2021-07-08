«مياه أسيوط» تبدأ إجراءات استلام الأصول من الوادي الجديد

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، لمناقشة آليات تفعيل لجان الاستلام لأصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وبحسب بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أكد محافظ الوادى الجديد، تقديم الدعم الكامل والتنسيق بين كافة الجهات لتيسير إجراءات إستلام محطات مياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لتسليم العمل للمتعاقدين بمسابقة الوظائف التي أعلنت عنها الشركة بكافة المراكز ، وفقاً للجدول الزمني الذي تم وضعه لبدء أعمال التسليم بكافة المراكز إعتباراَ من الأول من يوليو ٢٠٢١ وحتي٢٩ مارس ٢٠٢٢، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات للبدء فى أعمال اللجان.

وقال المهندس محمد صلاح الدين، أن اللجان ضمت عدد من الكفاءات بالشركة فى تخصصات (قطاع المعامل ــ والقطاع المالى ــ قطاع الدعم الفنى ــ قطاع التخطيط ــ القطاع التجارى ــ قطاع المشروعات ــ قطاع الموارد البشرية) وما ينتظره من تخصصات بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد أهمية الخدمات المقدمة للمواطن وكيفية استقبال شكاوى المواطنين وسرعة العمل على حلول مشكلاتهم وتقديم العديد من طرق التواصل، والتوعية بالترشيد والحفاظ على المياه واستخدام القطع الموفرة والمحافظة على شبكات المياه والصرف الصحى وعمل مشاركات مجتمعية مع العديد من الجمعيات الخيرية.

واختتم اللقاء بالشكر من السيد المحافظ على ما تقدمه شركة المياه من جهود مبذولة وخدمات للمواطنين متمنياً للشركة المزيد من التقدم والرقى التطور.

وتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عمليات المد والتدعيم للمناطق التي تحتاج ذلك ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة.