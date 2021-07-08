«A Quiet Place Part II» يحقق 4.6 مليون جنيه خلال أسبوع

تراجعت إيرادات الفيلم العالمي الجديد "A Quiet Place Part II" ، في شباك التذاكر المصري خلال الأسبوع المنقضي بعد أن حقق إيرادات هائلة خلال الأسابيع الأولى له في مصر.

وحقق فيلم "A Quiet Place Part II" خلال الأسبوع الماضي إيرادات بقيمة 680 ألف جنيه، لتصل كل إيراداته الكلية حتى اليوم في مصر إلى 4 ملايين جنيها و600 ألفا بعد أن كان متوقعا أن يكتسح شباك التذاكر المصري بشكل كبير خلال فترة عرضه بمصر.

- تواجد كبير للأفلام الأجنبية في دور العرض

وشهدت الفترة التي أطلق فيها الفيلم في مصر، تواجدا كبيرا للأفلام الأجنبية حيث تواجد أكثر من 30 فيلما وسط منافسة كبيرة مع الأعمال العربية الأخرى المعروضة.

وفيلم "A Quiet Place Part II" الذي ينتمي إلى فئة أعمال الرعب في عدد كبير من دور العرض وفيه تستكمل الأحداث ما تم في الجزء الأول من العمل حيث تستكمل العائلة رحلتها في العالم المروع، حيث يعيش الجميع في صمت خوفا على حياتهم، لكن تظهر لها طاقة نور بالعثور على أهم سلاح وهو نقطة ضعف المخلوقات المرعبة وهو ما ستكشفه أحداث الفيلم الجديد.

و يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم، جيسون ستاثام، وجيفري دونوفان، وجوش هارتنت، وسكوت إيستوود، وهولت ماكالاني، ونيما آلاجار، والفيلم من تأليف وإخراج جون كراسينسكي.

وعلى الصعيد العالمي تصدرالفيلم A Quiet Place بجزئه الثاني صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية، حيث جمه فيلم المخرج جون كراسينسكي مع زوجته إميلي بلانت في دور البطولة، 11,6 مليون دولار بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز".

بينما نجح فيلم «Fast and Furious 9» في مواصلة تحقيق أعلى إيرادات في شباك التذاكر المصري منذ طرحه ثاني أسبوع بعد عيد الفطر المبارك وحتى اليوم، حيث أصبح الفيلم الأول في الإيرادات بشباك التذاكر المصري وسط أكثر من 30 فيلما أجنبيا تم الإفراج عنهم بعد تراجع إصابات كورونا عالميا.

وخلال فترة عرض فيلم "Fast and Furious 9" في مصر حقق حتى الآن 16 مليون جنيه و400 ألف، بعد أن حقق هذا الأسبوع فقط إيرادات مميزة بقيمة 750 ألفا في المركز الثاني بشكل عام بين كل الأفلام المصرية والعربية ، خلفا لفيلم مش أنا للفنان تامر حسني الذي احتل صدارة الإيرادات بشكل مميز خلال أسبوعين فقط من العرض.