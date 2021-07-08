حمدي الميرغني ينتهي من «تماسيح النيل» ويتفرغ لـ «زومبي على جنبي»

أوشك الفنان حمدي الميرغني، على الانتهاء من تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد “تماسيح النيل”، و يتبقى لفريق عمل الفيلم عددا قليلا من المشاهد للانتهاء من تصويره بشكل كامل .

وكان المخرج سامح عبد العزيز، قد أجل تصوير مشاهد الفيلم النهائية لانشغاله بمسلسل النجمة يسرا والذى عرض في موسم رمضان الماضي ثم انشغاله بتصوير فيلم “ليلة العيد ”

- أحداث فيلم تماسيح النيل

ويجسد مصطفى خاطر وحمدي الميرغني شابين يقومان بأعمال النصب فى إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي، الذى يجسد دور رجل ثرى ويتعرض للنصب أثناء رحلته البحرية، و تدور أحداث العمل فى إطار كوميدي مشوق ما بين الأقصر وأسوان، ويجرى تصوير الفيلم على متن إحدى المراكب النيلية.

- أبطال الفيلم

و يشارك في فيلم "تماسيح النيل" كل من بيومي فؤاد، هنادي مهنا، كريم عفيفي، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

على جانب أخر قرر الفنان التفرغ لفيلمه السينمائي الجديد “زومبي على جنبى ” خلال الفترة المقبلة حيث من المقرر ان يبدأ تصوير دوره فى العمل نهاية شهر يوليو الجاري بعد انتهاء المخرج عمرو صلاح من معاينة أماكن التصوير المختلفة.

والفيلم يتناول بشكل كوميدي تجربة الزومبي، والذي ينتمي إلى نوعية الرعب الكوميدى ويقدم معالجة جديدة وساخرة لتحول البعض إلى زومبى فى مصر.

- أبطال فيلم زومبي على جنبي

فيلم زومبي على جنبي من تأليف أمين جمال،وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة على ربيع، حمدي الميرغني، أشرف عبد الباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين.