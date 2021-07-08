النيابة تحيل المتهم بسرقة المساكن فى البساتين للجنايات

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، إحالة أحد الأشخاص لممارسته نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة المساكن، إلى محكمة الجنايات.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين، من أحد المواطنين يفيد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالى، هاتف محمول من داخل مسكنه.

أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

بتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 4 وقائع مماثلة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط متحصلات نشاطه الإجرامي بمسكنه، وضبط هاتف محمول وجهاز لاب توب لدى عميل له حسن النية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة في القانون

يذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات عاقبت من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

يعاقب بالحبس مع الشغل، على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة، وعلى السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، وعلى السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني، وعلى السرقات التي تحصل ليلاً، وعلى السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر، وعلى السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.