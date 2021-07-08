لتأهيل الشباب لسوق العمل.. توقيع اتفاقية تعاون بين الكنيسة الارثوذكسية و«القوى العاملة»

وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم ، اتفاقية تعاون مع وزارة القوى العاملة بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وشارك في حضور فعاليات توقيع الاتفاقية وفد من وزارة القوى العاملة ، والأنبا يوليوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر القديمة وأسقف الخدمات، و وتهدف لدعم مهارات الشباب القبطي، لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل بالوقت الراهن ، وذلك بدعم من وزارة القوى العاملة وتفعيل دور مراكز التدريب بالكنيسة، واعتمادها ، بجانب دعم خدمات التوظيف بأسقفية الخدمات .

- بدء صوم الرسل

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، الذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.