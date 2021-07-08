إخماد حريق سيارة ملاكي بالطالبية دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، حريقًا اندلع بسيارة ملاكي بمنطقة الطالبية دون إصابات.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باشتعال النيران بسيارة ملاكي بالطالبية، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه بينما خرج قائد السيارة فور اشتعال النيران بها ولم يصب بأي إصابات.

ورجحت التحريات حدوث اشتعال ذاتي بالسيارة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو عطل داخلها.

وتمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

كما نشب حريق هائل، اليوم الخميس، بعقار في كرداسة بمحافظة الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعاله بشقتين بالعقار، ولم يسفر عن إصابات بين المقيمين به، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق في المنزل

يذكر أن من المهم أن تنتبه إلى الأجهزة الكهربائية في المنزل و ينبغي ألا يبقى اللاب توب في السرير لمدة طويلة، فقد يصبح حاراً جداً.

لا تحاول إصلاح الأشرطة الكهربائية التالفة بل يجب رميها مباشرة إذا كانت الأجهزة الكهربائية مثل التلفاز أو محمصة الخبز أو المايكرويف تالفة فيجب إصلاحها أو تبديلها.

ومن المهم ألا تضع الآلات التي تبعث الحرارة بالقرب من أشياء قابلة للاحتراق بسهولة.

لا تضع الهاتف الجوّال قرب أشياء قابلة للاحتراق عند شحنه.

ولا تضع أشياء قابلة للاحتراق قرب البوتجاز، على سبيل المثال مساكات الأواني الساخنة أو فوط المطبخ أو المجلات.

وغالباً ما تبدأ الحرائق في المطبخ ومن المعتاد أن يبدأ الحريق في البوتجاز، ولذلك يجب عدم الابتعاد من البوتجاز عندما تطهي الطعام.

و يمكن استعمال "حارس الموقد" أو جهاز توقيت لتفادي اندلاع الحرائق.

إذا كنت تطهى الطعام بالزيت فمن المهم أن تبقي غطاء في جوارك، لكي يتسنى لك إخماد النار ورفع القدر عن النار إذا اندلع الحريق.

إذا بدأ الزيت بالاحتراق فيجب عدم إطفائه بالمياه ولا تنس أن تنظف مروحة المطبخ من وقت لآخر إذ قد تندلع النار في الدهن المتراكم فيها.

أطفئ كافة الشموع عند مغادرتك للغرفة ولا تضع عدة شموع بالقرب من بعضها البعض و لا تضع الشموع بقرب أشياء قابلة للاحتراق مثل الستائر.

ولا تدخن في السرير أو في أماكن أخرى قد تنام فيها التدخين في السرير هو السبب الأكثر شيوعاً للحرائق القاتلة.