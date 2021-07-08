دار الكتب تستقبل وزيرة الثقافة الليبية (صور)

زارت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية مبروكة توجي، دار الكتب المصرية بباب الخلق، وذلك في إطار زيارتها لعدد من المواقع التراثية والمؤسسات الثقافية المصرية التي شملت “أهرامات الجيزة، متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، المبنى التاريخي لدار الكتب المصرية بباب الخلق، مكتبة الإسكندرية، ومدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر”.

وكان في استقبالها الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وعدد من قيادات الهيئة.

وتفقدت الوزيرة العرض المتحفي بدار الكتب بما يشمله من مقتنيات نادرة، كما تفقدت مكتبة ثروت عكاشة وأبدت إعجابها بالطراز المعماري المتميز للمبنى الذي يعود تاريخ افتتاحه إلى 1904.

واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي لتاريخ دار الكتب المصرية والدور الذي تلعبه الدار في حفظ وصيانة ورقمنة التراث من خلال مراكزها العلمية المتخصصة مثل “مركز تحقيق التراث، ومركز تاريخ مصر المعاصر، ومركز الترميم” الذي يعد أحد أكبر وأهم مراكز الترميم في الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء أيضا التعرف على الإدارات المماثلة لدار الكتب داخل وزارة الثقافة الليبية وتصور لأوجه التعاون المشترك مستقبلا.

وقامت الدكتورة نيفين محمد في ختام الزيارة بإهداء الوزيرة مبروكة توجي عدد من الإصدارات المتميزة لدار الكتب والوثائق من أهمها: روائع فن الخط ، نوادر المخطوطات، وكنوز دار الكتب.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، التقت نظيرتها الليبية مبروكة توجي على هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة وسائل دعم وتعزيز التبادل الفكري والثقافي بين البلدين الشقيقين، وذلك في حضور الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي، وصبرى سعيد، رئيس العلاقات الثقافية الخارجية والوفد الليبي المرافق.

وأشارت عبد الدايم إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعلى التقارب بين الثقافتين المصرية والليبية، مؤكدة تقديم الدعم الكامل للثقافة الليبية فى كافة مجالات الإبداع، موضحة أنهما اتفقا على تشكيل لجنة ثقافية وفنية مشتركة لبحث وإعداد مشروعات التبادل الثقافي والفكري بين الطرفين، وتنظيم الأسابيع الثقافية والفنية وغيرها من الأنشطة التبادلية.

ومن جانبها، هنأت وزيرة الثقافة الليبية نظيرتها المصرية على انعقاد الدورة 52 لمعرض الكتاب، وطلبت الاستعانة بالخبرات المصرية في عودة معرض كتاب طرابلس، مؤكدة على دور مصر في دعم المصالحة الوطنية الليبية، مشيدة بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، ووجهت الدعوة لوزيرة الثقافة المصرية لزيارة ليبيا في أقرب وقت.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على حشد كافة الجهود المشتركة لنجاح التعاون المرجو بالشكل الأمثل الذي يليق بالمكانة التاريخية والثقافية للبلدين.

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