الأنبا يوأنس يترأس صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يوأنس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم صلوات القداس الإلهي، بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.

وشارك في صلوات القداس كهنة وشمامسة الكنيسة وأعداد محدودة من الأقباط، وذلك للحد من التجمعات .

وطبقت الكنيسة خلال الصلوات كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، من بينها الالتزام بالكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصليين، وقياس درجات الحرارة للحضور قبل دخول الكنيسة.

وبدأت كنائس أسيوط في عودة الأنشطة الكنسية من بينها فصول مدارس الأحد والاجتماعات الروحية ومن بينها الاجتماع الإسبوعي للأنبا يؤانس مساء كل ثلاثاء، واجتماعات الشباب وغيرها من الأنشطة الكنسية .

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، الذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.