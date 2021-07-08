خطوة وقائية لمحطات مياه الشرب للتعامل مع تسرب الزيوت بالقليوبية

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمآخذ محطات مياه الشرب باعتبارها هى أولى خطوات مراحل تنقية المياه، وذلك لضمان استمرار واستدامة الخدمة والتعامل مع الملوثات المؤقتة مثل تسرب الزيوت.

ومن جانبه، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن شراء حواجز مطاطية ومواد ماصة للزيوت والشحوم لحماية مأخذ محطات (بنها المرشحة- القناطر المرشحة) بمبلغ ٦٧٠ ألف جنيه.

وقال أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الشركة لحماية مآخذ محطات مياه الشرب من التلوث نتيجة حوادث تسرب الزيوت والشحوم وضمان استمرارية التشغيل دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تلك التجربة خطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لخطط سلامة ومأمونية المياه بالمحطات المذكورة.

وأوضح أنه تم تنفيذ تدريب ميدانى للعاملين بتلك المحطات على استخدام الحواجز والمواد الماصة فى حالات التسريب وذلك بمآخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة بالتعاون مع فريق الشركة لسلامة ومأمونية المياه والعاملين بمحطة القناطر.

مياه الإسكندرية تشارك في ندوة رابطة المؤتمر البيئي

وفي سياق آخر، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية رفع الوعى المائى ونشر ثقافة الترشيد، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي فى نشر رسائل التوعية والتواصل مع المواطنين.

وقال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، إن إدارة التوعية بالتعاون مع مستشفى جراحات الأطفال نفذت حملة توعوية للعاملين بالمركز الرئيسي للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه ضمن خطة الشركة التوعوية، لافتا أن الحملة تضمنت نشر الوعي الصحي وجمع التبرعات لأطفال المستشفى.

وأضاف أن الفريق التوعوي بالشركة، قام بتوزيع كتيبات توعية على العاملين بالمركز الرئيسي لاستمرار فعاليات حملة ترشيد استهلاك المياه " كل نقطة بتفرق" للتعريف بالسلوكيات الصحيحة والاستخدام الأمثل للمياه وعدم إهدارها.

وفى السياق ذاته، أوضح أن الشركة شاركت في ندوة رابطة المؤتمر البيئي للمجموعة الاستشارية للتكنولوجيا الحديثة والأمان البيئى، حيث تم استعراض دور الرابطة في نشر الوعي البيئي وسبل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الندوة ضمت نخبة من رواد العمل الاجتماعي في المجتمع، منهم الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة وإسهاماتها في رفع الوعي البيئي لسيدات المجتمع، والدكتورة وفاء منيسي، رئيس جمعية رواد البيئة والتي عرضت مشاريع الجمعية وإسهاماتها في مجال البيئة، والدكتورة مايسة صلاح الدين، مدير عام البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالإسكندرية لعرض مشروعها عن المياه الممغنطة و دوره في الحفاظ على البيئة.

وذكر رئيس شركة مياه الإسكندرية أن إدارة التوعية قدمت عرضا عن دور التوعية فى إرساء قواعد التنمية المستدامة من خلال الترشيد و التوعية والتي تلعب دورا أساسيا ومحوريا في رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة.