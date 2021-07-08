النمسا تضم جميع دول غرب البلقان الى القائمة الخضراء لكورونا

قررت النمسا اليوم الخميس، تطبيق تسهيلات واسعة في حركة السفر مع دول غرب البلقان، بعدما تم وضعها جميعا على القائمة الخضراء، عقب انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم "إنه تزامنا مع موسم الصيف والرحلات تم منح تسهيلات جديدة في الدخول من دول البلقان إلى النمسا، مشيرا إلى أنه عند السفر من جميع دول غرب البلقان الستة لا يتعين على المسافر الآن سوى حمل شهادة تفيد بالتطعيم أوالشفاء أو إجراء فحص طبي حديث".

وأشار البيان إلى أنه تم إضافة البوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود الى "القائمة الخضراء" ، بعد أيام قليلة من ضم صربيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى نفس القائمة.

وأوضح البيان أن قائمة الدول المصنفة كمناطق لمتغيرات الفيروس تشمل " بتسوانا والبرازيل وإستونيا والهند وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا ونيبال وروسيا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا وأوروجواي والمملكة المتحدة" ، مشيرا إلى أن الدخول من هذه الدول محظور بشكل عام مع استثناءات قليلة فقط.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.