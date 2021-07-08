ضبط 4 شكلوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي مكونا من 4 أشخاص تخصصوا فى مجال السرقات بالإكراه، تحت تهديد السلاح بنطاق دائرة مركز شرطة بندر بمحافظة البحيرة.

و تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شعراوي، مدير مباحث البحيرة، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بدر من "سائق – تباع " مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بأنهما حال ركوبهما سيارة نقل قيادة الأول بدائرة المركز متوجهين لمحل إقامتهما عقب انتهائهما من شراء كمية من الدواجن من إحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز، فوجئا بقيام سيارتين نقل باعتراض طريقهما وترجل منهما 4 أشخاص "ملثمين" ، واقتيادهما لخارج السيارة تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزة اثنين من المتهمين، وقيامهم بالاستيلاء على سيارتهما بحمولتها وبداخلها "مبلغ مالى - هاتف محمول خاص بأحد المبلغين"كرهاً عنهما ولاذوا بالهرب.

- تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد الجناة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العقيد محمود عيسى رئيس فرع البحث الجنائي قطاع بدر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظة القاهرة والجيزة، كما أضافت التحريات بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فـى مجال السرقات بالإكراه.

- ضبط المتهمين واعترافاتهم

و عقب تقنين الإجراءات برئاسة قطاع الأمن العام وتنسيقاً مع مديريتي أمن "القاهرة – الجيزة" أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط "مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب الواقعة - السيارة المستولى عليها - السيارتين المُستخدمتين فـى الواقعة أحداهما مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية).

واعترفوا بسرقتها بأسلوب المغافلة ، والأخرى ملك أحد المتهمين - الأسلحة المُستخدمة فـى الواقعة "2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية"، كما أضافوا بقيامهم ببيع حمولة السيارة لبعض التجار المترددين على بعض الأسواق بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة ، وتقاسمهم ثمنها فيما بينهم وإنفاقهم تلك المبالغ على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالـمُبلغ الثانى بإلقائه بالطريق العام، و تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.