تجديد حبس مدرب سباحة وشقيقه بتهمة طعن عامل نظافة في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس شقيقين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل عامل نظافة بسبب سرينة سيارة.

كانت أمرت النيابة حبس شقيقين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهما في الشروع في قتل عامل نظافة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

نتائج التحريات

كشفت تحريات مباحث حلوان، عن أن المتهمين تشاجرا مع المجني عليه أثناء جمعه للقمامة من شارعهم في وقت متأخر من الليل باستخدام "كلاكس" السيارة أكثر من مرة وأنهم تشاجرا معه قبل الواقعة بأيام لنفس السبب وتدخل أحد سكان المنطقة لفض المشاجرة، بينما فوجئوا يوم الواقعة بأن المجني عليه يستفزهما، فتطورت المشاجرة بينهم وقام أحدهما بطعنه باستخدام سلاح أبيض.

وأقدم مدرب سباحة وشقيقه بالاعتداء على عامل نظافة بسلاح أبيض والشروع في قتله أثناء قيامه بجمع القمامة بمدينة حلوان، بسبب اعتراضهما على استخدامه سرينة السيارة.

تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى قصر العيني مفادها استقبال المواطن تامر مصطفى قطب، 24 سنة، عامل نظافة، مقيم بمدينة حلوان مصابًا بجرح طعني، وبالانتقال لمحل البلاغ وعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بجمع القمامة شارع البراديزي تقاطع شارع راغب، اعترض الجناة على استخدام المجني عليه سرينة السيارة فقاما كل من الشقيقين "أ. م. أ" 22 سنة، مدرب سباحة و"أ"، 18 سنة، طالب، بطعن الضحية بسلاح أبيض، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمرا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ومناقشة المجني عليه مرة أخرى عندما تسمح حالته، واستكمال تحريات رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، رئيس المباحث، وإخطار النيابة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.