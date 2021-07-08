اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بقنا تؤكد انتظام عملية التصويت

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بقنا، عن انتظام العملية الانتخابية المنعقدة اليوم الخميس، والتي تجرى على مقعد النقيب فقط.

وصرح المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية بقنا، بأنه تجرى اليوم الخميس عملية انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بقنا على مقعد النقيب فقط، مؤكدًا على أن عملية التصويت تسير في انتظام تام.

وتابع أبوالعزم: «تجرى الانتخابات في 12 لجنة فرعية مشكّلة للنقابة الفرعية، وذلك تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين».

وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسوف تستمر حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن عملية الفرز لن تبدأ إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني؛ إعمالًا لنص المادة (124) من قانون المحاماة.

وأضاف أن فترة التصويت ستتخللها ساعة راحة، تبدأ من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف.