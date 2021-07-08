الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

لزيادة الوعي.. طلب برلمان لوزير الشباب للتعاون مع «صالون 30 يونيو»

أشرف صبحي
أشرف صبحي

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن محافظة  الشرقية، بطلب لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، لتوقيع بروتوكول بين صالون 30 يونيو والوزارة.

وقالت سلامة، في طلبها، إن بروتوكول التعاون يأتي ضمن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الشراكة المجتمعية بين القيادات التنفيذية والشعبية، للمساهمة في زيادة وعي الشباب المصري وعلى كافة أفراد المجتمع بجميع أطيافه.

وأشارت إلى أن طلبها بعمل البروتوكول ليس رغبة منها فقط ولكن كان ذلك مطلب من برلمان شباب الشرقية، الذي طالب بتعميم الصالون على جميع المحافظات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، التي تحرص علي دعم أفكار الشباب الجديدة والتي تصب في صالح تنمية القدرة المعنوية الشباب.

يذكر أن محافظة الشرقية شهدت انطلاق أول فاعلية لصالون 30 يونيو، الذي نظمته النائبة سكينة سلامة بحضور وزير الشباب ومحافظ الشرقية وعدد من قيادات مستقبل وطنهم تقدمهم زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أولى فعاليات صالون 30 يونيو بعنوان "الجمهورية الجديدة" لاستعراض ما تم إنجازه وحصاد 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر ثقافة الزقازيق.

وألقى صبحى الضوء خلال كلمته بالصالون على مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لافتًا إلى أنه خلال 7 سنوات شهدنا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية وحققت طفرة غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

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