4 وفيات و1384 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 وفيات و1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المركز في بيانه اليوم اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك"، إلى أنه قد تماثل للشفاء 234 مصابا.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 199 ألفا و526 حالة، منها 16 ألفا و95 نشطة، و180 ألفا و204 متعافين، و3227 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

وكانت السلطات الصحية الليبية، أعلنت الأحد، عن رفع حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، بعد ارتفاع الإصابات في الأيام الأخيرة ووصول معدل الحالات الإيجابية إلى 15% من العينات المسحوبة، وكذلك الوضع الوبائي الحرج في تونس.

جاء ذلك في خطاب وجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية بدرالدين النجار، لمشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات المختلفة، حيث دعا النجار وفق الخطاب الذي نشره المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إلى الالتزام بالتحديث الأخير لتعريف حالة "كوفيد -19" (المحتملة، المشتبهة والمؤكدة) الصادر من منظمة الصحة العالمية بتاريخ: 16 ديسمبر 2020، وكذلك الالتزام بروتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة كورونا.

وحثّ "النجار" على اتباع إجراءات الوقاية من تباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم والالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع الحالات، مع ضرورة الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية وإرسال التقارير اليومية والاسبوعية عن الوضع الوبائي إلى إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.