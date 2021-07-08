«المهندسين»: الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف لضبط وحوكمة العمران

أكد المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين المصرية، بأن النقابة تؤيد وتدعم تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة الصادرة وفقا لقرار مجلس الوزراء في أبريل 2021 والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني.

وقدم حشيش، الشكر والتقدير لكل القائمين على إرساء قواعد المنظومة الجديدة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةن ووزير التنمية المحلية ووزير التعليم العالي لتعاونهم ومجهودهم المتواصل لوصول المنظومة إلى حيز التنفيذ، مثمنا ومقدرا مشاركة النقابة طبقا لقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 الصادر في يونيو 2021 من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اضافة عدد من المواد الي اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأكد المتحدث الإعلامي على حرص النقابة الدائم على نجاح المنظومة الجديدة، وتهيب بالمهندسين وأصحاب المكاتب الهندسية والمواطنين الشرفاء الالتزام بإجراءات وخطوات استخراج تراخيص البناء طبقا لمنظومة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة.

وكانت قد بدأت جميع محافظات الجمهورية الأحد الماضى، تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنها بدأت خلال الأيام الماضية، في تدريب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات على آليات وطرق تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، وذلك من خلال دورات تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة.

وواصلت المحافظات تنفيذ التعليمات الخاصة باشتراطات البناء الجديدة وإصدار التراخيص من خلال المراكز التكنولوجية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.