الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: تعامل فرق التدخل السريع مع 189 شكوى خلال يونيو

فريق التدخل
فريق التدخل

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفرق بمحافظات الجمهورية خلال شهر يونيو، حيث تعامل الفريق مع 189 شكوى سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الخدمات والتدخلات المقدمة تنوعت ما بين تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لعدد 10 حالات، كما تم إيداع 16 حالة لمواطنين بلا مأوى (مسنين – اطفال) داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع 6 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة  أشخاص بلا مأوى إلا انهم رفضوا الانتقال للاقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حساب وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي .

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك متابعة يومية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على النزلاء والعاملين بها، وتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للحضانات على المستوى المركزى والمحلى بمشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

وأكدت أن طبيعة تكوين الفريق ساعدت على سرعة استجابته والتي تنعكس في الأداء الجماعي لأعضائه ومحاولات التعامل بإبداع وابتكارية لإيجاد حلول يكون هدفها تحقيق المصلحة الفضلى للحالة، وقدرة أعضاء فرق التدخل السريع على التحرك بسرعة في غير مواعيد العمل الرسمية وأيام الإجازات.

وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع رئاسة مجلس الوزراء الشكاوى الحكومية مؤسسات الرعاية منظمات المجتمع المدني صفحات التواصل الاجتماعي

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