الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استعدادات عيد الأضحى 2021| أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

مكة
مكة

عيد الأضحى 2021 وأسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، من أكثر الجمل والتساؤلات حاليا عبر محرك البحث العالمي حيث تشغيل بال ملايين المسلمين الراغبين في صيامهم.

 

عيد الأضحى 2021

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير فضل تلك الأيام خاصة في العبادة والتقرب إلى الله و فضل صيام يوم عرفات لغير الحجاج وحجة الوداع واكتمال الدين.


أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

رجح الكثير من علماء الدين أن المقصود بالقسم بالليالي العشر في سورة الفجر هم الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لما يتم فيها من شعائر الحج من الطواف والسعي والوقوف بجبل عرفات رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى لذلك صيام هذه الأيام لغير الحاج تكثر من الحسنات وتكفر السيئات وتجدد نشاط العبد وهمته في طاعة الله عز وجل حيث يفضل فيهم الاجتهاد في العبادة من الصلاة والقيام والصيام وقراءة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة التي تنجي من النار، حيث فضل فيها الله سبحانه وتعالى العمل فيهم عن باقي أيام العام.


فضل صيام يوم وقفة عرفات

من أقرب الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى صيام وقفة عرفات (التاسع من شهر ذي الحجة) لغير الحجاج فهي سنة مؤكدة عن الرسول صلوات الله عليه حيث يكفر الله سبحانه وتعالى  فيها ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة قادمة مما يستلزم فيه الإكثار من العبادات كقراءة القرآن الكريم والصيام وإحياء ليلها والإكثار من الذكر والدعاء وكافة أنواع الأعمال الصالحة التي تقرب من الله عز وجل، حيث أن في هذا اليوم ساعة إجابة يسأل فيها عباد الله فيستجيب لهم كافة الدعاء ولا يرده أبدا.

 

اقرأ أيضاً

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة


تفاصيل حجة الوداع

أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي فضل الله سبحانه وتعالى عبادتها على باقي أيام السنة، أن الله سبحانه وتعالى أكمل فيها الدين الإسلامي الحنيف للعالم كله، وفقا لما قاله النبي صلوات الله عليه في حجة الوداع، لعلي، لا ألقاكم بعد عامي هذا حيث نزل قوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" مما يدل على فضل هذه الأيام عند الله عزّ وجل على باقي أيام السنة وعبادتهم وطاعتهم عن عبادة وطاعة باقي أيام العام.

أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة صيام العشر الأوائل من ذي الحجة العشر الاوائل من ذي الحجة ذي الحجة المسلمين تكفر السيئات وقفة عرفات الحجاج العبادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بتحمل مصر المساهمات السنوية لـ22 دولة بـ«منظمة تنمية المرأة»

أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر «التعاون الإسلامي» الخاص بالمرأة (انفوجراف)

بلاغ ضد هبة مبروك بعد إعلان زواجها من كلب

«الدستور» تنشر أول صور لقبطان «إيفر جيفين» المتسبب في جنوحها بقناة السويس

مستشار الرئيس يرد.. هل تشهد مصر الموجة الرابعة من كورونا؟

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: استباحة إسرائيل للوجود الفلسطيني إعلان للحرب

«المالية الفلسطينية»: تسوية ملفاتنا مع الاحتلال يوفر لنا 500 مليون دولار

الأردن يدين هدم الاحتلال لمساكن الفلسطينيين في قرية حمصة الفوقا