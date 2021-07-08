استعدادات عيد الأضحى 2021| أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

عيد الأضحى 2021 وأسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، من أكثر الجمل والتساؤلات حاليا عبر محرك البحث العالمي حيث تشغيل بال ملايين المسلمين الراغبين في صيامهم.

عيد الأضحى 2021

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير فضل تلك الأيام خاصة في العبادة والتقرب إلى الله و فضل صيام يوم عرفات لغير الحجاج وحجة الوداع واكتمال الدين.



أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

رجح الكثير من علماء الدين أن المقصود بالقسم بالليالي العشر في سورة الفجر هم الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لما يتم فيها من شعائر الحج من الطواف والسعي والوقوف بجبل عرفات رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى لذلك صيام هذه الأيام لغير الحاج تكثر من الحسنات وتكفر السيئات وتجدد نشاط العبد وهمته في طاعة الله عز وجل حيث يفضل فيهم الاجتهاد في العبادة من الصلاة والقيام والصيام وقراءة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة التي تنجي من النار، حيث فضل فيها الله سبحانه وتعالى العمل فيهم عن باقي أيام العام.



فضل صيام يوم وقفة عرفات

من أقرب الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى صيام وقفة عرفات (التاسع من شهر ذي الحجة) لغير الحجاج فهي سنة مؤكدة عن الرسول صلوات الله عليه حيث يكفر الله سبحانه وتعالى فيها ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة قادمة مما يستلزم فيه الإكثار من العبادات كقراءة القرآن الكريم والصيام وإحياء ليلها والإكثار من الذكر والدعاء وكافة أنواع الأعمال الصالحة التي تقرب من الله عز وجل، حيث أن في هذا اليوم ساعة إجابة يسأل فيها عباد الله فيستجيب لهم كافة الدعاء ولا يرده أبدا.

اقرأ أيضاً



تفاصيل حجة الوداع

أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي فضل الله سبحانه وتعالى عبادتها على باقي أيام السنة، أن الله سبحانه وتعالى أكمل فيها الدين الإسلامي الحنيف للعالم كله، وفقا لما قاله النبي صلوات الله عليه في حجة الوداع، لعلي، لا ألقاكم بعد عامي هذا حيث نزل قوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" مما يدل على فضل هذه الأيام عند الله عزّ وجل على باقي أيام السنة وعبادتهم وطاعتهم عن عبادة وطاعة باقي أيام العام.