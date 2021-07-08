«التعليم» تكشف حقيقة الفيديو المتداول لاستراحات المعلمين

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الفيديو المتداول، لمعلمه تشكو من سوء جودة استراحات المعلمين المقررة لهم.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حقيقة الفيديو المتداول، قائلاً "قدمت المعلمة (نجمة الفيديو) اعتذارا عن أعمال المراقبة، وتم رفضه لعدم وجود سبب موضوعي، فقررت الانتقام من وزارتها بأن تصعد إلى دور يتم فيه تخزين الأثاث المتهالك وساعدتها زميلة معلمة في تصوير الفيديو للإيحاء بأن الوزارة لا تهتم بالاستراحات! " .

وقام الوزير بإرفاق صور حقيقية للاستراحة المذكورة في الفيديو والخاصة بمعلمي التعليم الفني المشتركين في امتحانات الدبلومات الفنية (وهو ما لم يقوله الفيديو)، وأضاف قائلاً "هذه صور من الاستراحة واترك لحضراتكم الحكم بأنفسكم."

وأوضح الوزير، أنه يتم حاليا التحقيق مع المشتركين في هذا الفيديو التحريضي الكاذب.

وكانت قد تداول عبر السوشيال ميديا فيديو لمعلمتين يشتكون من سوء خدمة استراحات المعلمين، ووجود اثاثات متهالكة، غير آدمية، للتعايش معها، وأضافت أنها تقدمت باعتذارات وبشهادات مرضية مختومة ولم يقبل اعتذارها.

جدير بالذكر، أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات

x