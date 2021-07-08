الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: مصر حريصة على الارتقاء بالتعاون بين الدول الإسلامية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، أن مصر حريصة على الارتقاء بالتعاون بين الدول الإسلامية لتحقيق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا المرأة.

جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، المنعقد بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الدكتور أحمد يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

وأبدى الرئيس السيسي سعادته بالمشاركة في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعكس صورة مصر الحديثة التي تتسع للجميع دون تفرقة في إطار مبادئ العدل والمساواة.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز، وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.

السيسي الدول الإسلامية منظمة التعاون الإسلامي الرئيس السيسي

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