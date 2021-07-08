الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للترويج للمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»

حاتم قنديل.. بطل مصري يجتاز أطول رحلة تجديف نيلية من «أسوان لرأس البر»

حاتم قنديل
حاتم قنديل

أنهى البطل المصري حاتم قنديل، أطول رحلة تجديف داخل نهر النيل فى خطوة هي الأولى من نوعها، حيث قطع الرجل الخمسيني المسافة من محافظة أسوان حتى مدينة رأس البر، والتي تُقدر بنحو 1250 كم عبر قارب صغير، ما يعد إنجازا غير مسبوق.

 - الترويج  للمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" 

وتأتى الرحلة فى إطار الترويج للمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل ونشر الوعي بذلك تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، وأعلنت الوزارة فى وقت سابق عن توفير الحماية والمرافقة للبطل المصري لتأمينه خلال مشواره لتحطيم رقم قياسي بموسوعة "غينيس" العالمية من خلال التجديف من أسوان إلى دمياط.

-  الرحلة لدعم لموقف مصر فى ملف النيل

وقال البطل المصري حاتم قنديل، "ربنا وفقني ونولني شرف تجديف هذه المسافة الكبيرة في نهر النيل في الأراضي المصرية، وأتمني أحضر تجديف نهر النيل من إثيوبيا الي رأس البر مع مجموعة تجديف مصرية ذو عزيمة فولاذية بأمر الله"، وأضاف :"حرصت على اجتياز هذه الرحلة دعما لموقف مصر فى ملف النيل، وأتمنى من جميع المصريين دعم ملف النيل عبر "هاشتاج" موحد "ادعم حق مصر فى نهر النيل" نخاطب من خلاله الأمم المتحدة". 

 ووجه "قنديل" الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على دعمها ومساندتها له في تذليل العقبات أثناء رحلته وجهودها في حماية نهر النيل من التلوث وحملات التوعية التي تقوم بها الوزارة من أجل الحفاظ عليه وتنظيفه.

والبطل المصري حاتم قنديل خريج كلية "الدفاع الجوي" عام 1990 ، وظل فى الخدمة حتى خرج على المعاش برتبة نقيب نتيجة إصابة فى كتفه، وتعد رحلته هي الأولى من نوعها التي يحاول فيها مصري التجديف من أسوان لدمياط.

يذكر أن رحلة البطل المصري بدأت من أسوان في شهر يونيو لتواكب ذكرى ثورة 30 يونيو، وانهى البطل رحلته يوم 3 يوليو بالتزامن مع افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، وذكرى انتصارات مصر على الإرهاب.

WhatsApp Image 2021-07-08 at 10.53.52 AM (1)
WhatsApp Image 2021-07-08 at 10.53.52 AM (1)
WhatsApp Image 2021-07-08 at 10.53.52 AM
WhatsApp Image 2021-07-08 at 10.53.52 AM
WhatsApp Image 2021-07-08 at 10.53.50 AM
WhatsApp Image 2021-07-08 at 10.53.50 AM
WhatsApp Image 2021-07-08 at 10.53.51 AM
WhatsApp Image 2021-07-08 at 10.53.51 AM

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

بلاغ ضد هبة مبروك بعد إعلان زواجها من كلب

الرئيس السيسى يشدد على أهمية سياسات حماية المرأة والاستثمار فى الإنسان

مستشار الرئيس يرد.. هل تشهد مصر الموجة الرابعة من كورونا؟

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

رئيس الدورة السابقة لـ«التعاون الإسلامى» تشكر الرئيس السيسى لمشاركته بالمؤتمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: استباحة إسرائيل للوجود الفلسطيني إعلان للحرب

«المالية الفلسطينية»: تسوية ملفاتنا مع الاحتلال يوفر لنا 500 مليون دولار

الأردن يدين هدم الاحتلال لمساكن الفلسطينيين في قرية حمصة الفوقا