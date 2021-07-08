الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع فى ظل مبادئ العدالة والمساواة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، إن "الجمهورية الجديدة تتسع للجميع في ظل مبادئ العدالة والمساواة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها"، المنعقد في القاهرة، أن "مصر حريصة على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات جائحة كورونا على المرأة".

وأضاف أن افتتاح المؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها ويؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة.

وتابع أن مصر حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة.

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