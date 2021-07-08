الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

422.2 ألف إصابة بكورونا فى بلغاريا

كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا عن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عقب تسجيل 60 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 422 ألفا و298 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية، في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء “صوفيا” البلغارية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و129 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار أمس 146 شخصًا، ليبلغ إجمالي المتعافين في البلاد 396 ألفا و61 حالة، بينما يتلقى 959 شخصًا العلاج في المستشفيات، من بينهم 113 في الرعاية المركزة، لافتة إلى أن عدد الحالات النشطة في بلغاريا بلغ 8108 حالات.

 

كورونا حول العالم

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

الصحة العالمية كورونا عالميا صوفيا بلغاريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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