النشرة المرورية.. كثافات متحركة بوصلة المريوطية ومحور 26 يوليو والدائري

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية بمعدلات سير الآن تتجاوز 60%، وأن الحركة المرورية في محافظات الوجه البحري والقبلي تعمل بشكل جيد؛ وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وظهرت كثافات أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزواية ومتجه إلى الفنجري، ويفضل سلوك شارع مصر والسودان، كما أن هناك أحجام أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، ويفضل استخدام كوبري سراي القبة، ومطلع كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة، ويفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

وشهد طريق الكورنيش المتجه للتحرير من الساحل حتى السبتية كثافات متحركة، فيما تعمل جميع الكباري المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة بشكل جيد.

وتعمل جميع الطرق الدائرية بشكل جيد، عدا وجود بعض أحجام متفرقة بالطريق الدائري، ومناطق الأعمال التوسعية أعلى الخصوص والمرج في اتجاه نفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأوتوستراد، وكذلك أحجام أعلى طريق كفر طهرمس المتجه لوصلة المريوطية.

وظهرت كثافات مرتفعة بمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى ميدان لبنان، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

كما تعمل المحاور داخل محافظة الجيزة بشكل جيد عدا ظهور بعض الكثافات أمام محطة مترو الجامعة للقادم من فيصل ومتجه للدقي، ويُفضل سلوك منزل شارع مراد أو شارع الجامعة، وظهور بعض الكثافات بمنزل محور صفط اللبن للقادم من الدائري ومتجه لشارع ثروت ويُفضل سلوك منزل محور أحمد عرابي.

وتقوم الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الكثافات على عدد من القطاعات منها أعلى والمرج والخصوص والمنيب.

وفي محافظة الجيزة يتابع رجال إدارة المرور الجيزة حركة السير بشكل لحظي لمنع أي تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا محور صفط المتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند مترو الجامعة القادم من كوبري فيصل والمتجه للدقي.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.