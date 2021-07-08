1238 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان 1238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 135 ألفا و739 إصابة.

وأفاد المركز المعني برصد حالات (كوفيد- 19) وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، بأن البلاد سجلت في الوقت ذاته 757 حالة تعاف جديدة، مما رفع اجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 115 ألفا و513 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من ألفي حالة وفاة.

وأوضح المركز أن 4525 مريضًا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 899 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أمس أن أكثر من 118 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 1.7% تقريبًا من إجمالي عدد السكان.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.