452 حالة.. سنغافورة تسجل أعلى نسبة انتحار منذ عام 2012

شهدت سنغافورة تسجيل 452 حالة انتحار في العام الماضي، في أعلى حصيلة لحالات الانتحار منذ عام 2012، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مركز "ساماريتانز أوف سينجابور" غير الربحي المعني بمكافحة الانتحار، قوله في بيان له اليوم، إن زيادة الأعداد تأتي بنسبة 13% عن العدد الذي تم تسجيله في عام 2019، بواقع 400 حالة.

وأضاف مركز "ساماريتانز أوف سينجابور" أنه لوحظ وجود زيادة في أعداد حالات الانتحار في جميع الفئات العمرية.

وقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار بين كبار السن، أي من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، 154 حالة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله بين هذه الفئة العمرية منذ عام 1991، وبزيادة نسبتها 26 بالمئة عن عام 2019.

وفي سياق متصل، حذرت دراسة أجريت بكلية الطب بولاية بنسلفانيا، من أن مرضى فيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" معرضون بشكل كبير لخطر الانتحار، مشيرة إلى أن ما يقرب من 38 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم أكثر عرضة للإصابة بأفكار انتحارية والموت بسبب الانتحار مقارنة بأفراد عامة السكان.

وتفيد منظمة الصحة العالمية، أن نحو 800 ألف شخص ينتحرون سنويًا حول العالم ممن لديهم أفكار انتحارية، فيما تشير الدراسة إلى أنه من بين كل شخصين مصابين بفيروس "الإيدز" ولديهما أفكار انتحارية، سيحاول أحدهما الانتحار، ومن بين 13 محاولة انتحار، ستؤدي واحدة إلى الموت.

وبتحليل بيانات أكثر من 185 ألف بالغ يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية حول العالم، فحص الباحثون عوامل الخطر وحالات محاولات الانتحار وإتمامها بين هذه الفئة من السكان، ووجدوا أن التفكير في الانتحار ليس فقط أعلى، ولكن المتعايشين مع فيروس الإيدز كانوا أكثر عرضة بنسبة 100 مرة للوفاة بالانتحار مقارنة بعامة السكان.