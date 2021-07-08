الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الصحة» تطلق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة» بالشرقية والوادي الجديد

قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلتين طبيتين، اليوم الخميس ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بمنطقتي «قسوادة» مركز الصالحية بمحافظة الشرقية، و«البشندي» مركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد.

وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ177 ألفاً و451 مواطن من خلال 151 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1346 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 30 ألف و172 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 37 ألف و348 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2404 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. 

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي.

 

الصحة قافلتين طبيتين الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمه الخدمات الطبية المجانية المناطق النائية والمحرومة الخدمات الصحية

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