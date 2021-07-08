الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الدورة السابقة لـ«التعاون الإسلامى» تشكر الرئيس السيسى لمشاركته بالمؤتمر

لورانس
لورانس

قدّمت هيلين ماري لورانس، رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على المشاركة في المؤتمر الوزاري رغم انشغاله الشديد.

وقالت «لورانس»، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن بحضور الرئيس السيسي، إنَّ كل الإجراءات التي اتخذت لمواجهة وباء كورونا، أثّرت على كثير من المجتمعات الهشة، وعمقت الفوارق بين الجنسين وشرائح المجتمع، كما أبرزت مشكلات لم تكن موجودة من قبل.

وقدّمت «لورانس» التهنئة للسلطات المصرية على ما قامت به من اختيارات موفقة في تمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعد ذلك، مضيفة: «لدينا فرصة عظيمة لكي نتشارك خبراتنا لمكافحة جائحة كورونا ومواجهة الوباء».

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وائل لطفي

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