انخفاض أسعار القمح في السوق المحلية اليوم

شهدت أسعار القمح، اليوم الخميس 8 يوليو 2021، انخفاضًا في السوق المحلية المصرية (جملة- قطاعي)، بينما استقرت أسعار الدقيق، فيما ارتفعت أسعار القمح في السوق العالمية ببورصة شيكاغو للتجارة في الجلسة الصباحية وقت انتظار الجلسة الافتتاحية لتداولات اليوم الخميس.

وسجل القمح الأوكراني "بروتين 12.5%" نحو 4.560 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن أسعار أمس الأربعاء، كما انخفض سعر طن القمح الروسي "بروتين 12.5%" ليسجل 4.580 جنيه، بانخفاض 20 جنيهًا عن أسعار أمس.

ويتراوح سعر القمح للمستهلك ما بين 12 و17.5 جنيه للكيلو، حسب جودة ونوع القمح ونسبة البروتين، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

-سعر قمح 16 جنيها للكيلو.

-قمح بلدي 17.50 جنيه للكيلو.

وشهدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للتجارة في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس 8 يوليو 2021 ارتفاعًا، حيث سجل عقد يوليو للتداول 615.0 سنت بارتفاع قدره 0.25 سنتًا وبنسبة ارتفاع 0.04%.

كما شهدت أسعار الدقيق اليوم الخميس استقرارًا في السوق المحلية المصرية، حيث سجل سعر طن الدقيق بروتين 24 نحو 5250 جنيهًا، كما استقر أيضًا سعر الدقيق بروتين 27 عند 5350 جنيهًا للطن، تراوح سعر المستهلك للدقيق ما بين 8.50 و12.20 جنيه للكيلو.

وفي سياق متصل، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 240 ألف طن قمح روسي وروماني.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أنه تم التعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روسي و180 ألف طن قمح روماني.

يذكر أن إجمالى ما تم توريده من القمح المحلي لوزارة التموين خلال الموسم الحالي بلغ 3.6 مليون طن.