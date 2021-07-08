9 نصائح من «حماية المستهلك» لشراء خروف العيد

حدد جهاز حماية المستهلك، إرشادات اختيار خروف عيد الأضحى المبارك، والتأكد من الاشتراطات الأساسية حالته الصحية، بالإضافة إلى تحذيرات تتعلق بالناحية الاقتصادية أثناء عملية الشراء.

وتتضمن الاشتراطات المعلنة من جهاز حماية المستهلك لشراء خروف العيد.

-ألا يقل عمره عن عام ولا يكون أحد قرونه مكسورة.

-ألا تكون قدمه مكسورة أو أحد أذنيه مجروحة ولا يكون أعمى أو أعرج.

-أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب.

-العمر الملائم للذبح من 8 – 12 شهرا، وذلك بالنظر إلى أن طراوة اللحوم تعتمد على عمر الخروف.

-أن يكون نشيطا وغير خامل والمظهر العام للعيون براقة ولامعة تنم عن النشاط والتنفس طبيعي ومقبلا على الطعام.

-عدم وجود إسهال ظاهر خلف "اللية" مع عدم وجود رشح أو مخاط حول الأنف والفم.

-أن يكون ذكرا وصغير السن وتكون الفروة مجهزة وخالية من الأمراض الظاهرية.

-عدم وجود أورام في جسم الخروف خاصة الوجه.

-أن يكون الصوف متماسكا فلا يمكن نزعه بسهولة عند الشد.



وأصدر جهاز حماية المستهلك أيضا تحذيرات تتعلق بالناحية الاقتصادية أثناء عملية الشراء، وهي :

انتفاخ "كرش" الخروف هو نوع من أنواع الغش التجاري، حيث يتم منع الطعام عن الخروف في المساء ثم يتم إعطاءه عليقة تحتوي على نسبة كبيرة من الملح حتى صباح اليوم التالي، ما يدفعها إلى شرب كمية كبيرة من المياه، وكلما زادت كمية الماء كلما زاد وزن الخروف.

وأكد الجهاز أن الخروف ذا اللية الكبيرة يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان.

وطالب الجهاز بالاتصال بالخط الساخن الخاص به من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588، أو إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170، أو التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية لجهاز حماية المستهلك.

ويمكن إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.gov.eg، أو التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد، تقديم شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880، تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل ستور.