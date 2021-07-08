الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

279 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

كورونا في التشيك
كورونا في التشيك

أعلنت السلطات في التشيك عن تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأورد راديو "براج الدولي"، اليوم الخميس، أن هذه الحصيلة اليومية هي الأعلى التي تسجلها البلاد منذ 8 من يونيو الماضي، مشيرًا إلى أنها تشكل أكثر من ضعف عدد الحالات المسجل في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن العاصمة براج هي المنطقة التي تسجل عدد الحالات الأعلى مقارنة ببقية أنحاء البلاد، إذ يبلغ معدل الإصابة 32 حالة لكل 100 ألف مواطن، فيما يبلغ المعدل بمختلف مناطق البلاد 10 حالات لكل مائة ألف مواطن.

كورونا عالميا الصحة العالمية براغ التشيك

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