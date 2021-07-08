الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تخفف بعض القيود المفروضة لاحتواء تفشى كورونا

كورونا
كورونا

قررت تايوان تمديد العمل بإجراءات الإغلاق المخففة مع تخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، حيث تسعى الحكومة للموازنة بين الحاجة لإنعاش الاقتصاد المحلي ومخاطر تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي قال في بيان اليوم الخميس إنه سوف يتم السماح لأماكن ممارسة الرياضة مثل صالات الجيم والمتنزهات والمتاحف ودور السينما بفتح أبوابها مجددًا ابتداء من الثلاثاء المقبل.

ويمكن للمطاعم والأسواق الليلية وصالات تناول الطعام باستقبال زبائن مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولكن الحانات وحمامات السباحة ستظل مغلقة، وسيتعين على المواطنين الاستمرار في ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وسجلت تايوان 18 حالة إصابة محلية جديدة اليوم، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات محلية منذ 13 مايو الماضي، وفقًا لبيانات مركز تايوان للسيطرة على الأمراض، حيث نجحت إجراءات الإغلاق المخففة في كبح تفشي فيروس كورونا.


وقال وزير الصحة تشين شيه شونج في بيان اليوم "لقد سجلنا أقل من 10 حالات لا نعرف مصدرها خلال أربعة أيام على مدار الأسبوع  الماضي، ونحو ثلاث بؤر تفشٍ".
 

وأضاف "نحن على وشك التمكن من خفض مستوى التحذير من فيروس كورونا، لذلك يتعين أن نكون أكثر حذرًا ونحافظ على المستوى الحالي أثناء تخفيف بعض القيود".
 

وقد مددت الحكومة التايوانية ما يطلق عليه مستوى التحذير الثالث من الفيروس إلى 26 يوليو الجاري.
كورونا حول العالم

وفي سياق متصل، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

فيروس كورونا كوفيد اللقاح تايوان اجراءات الإغلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

بلاغ ضد هبة مبروك بعد إعلان زواجها من كلب

مستشار الرئيس يرد.. هل تشهد مصر الموجة الرابعة من كورونا؟

رئيس الدورة السابقة لـ«التعاون الإسلامى» تشكر الرئيس السيسى لمشاركته بالمؤتمر

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن دخول امتحانات الثانوية العامة بالكتاب المدرسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة