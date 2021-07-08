تايوان تخفف بعض القيود المفروضة لاحتواء تفشى كورونا

قررت تايوان تمديد العمل بإجراءات الإغلاق المخففة مع تخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، حيث تسعى الحكومة للموازنة بين الحاجة لإنعاش الاقتصاد المحلي ومخاطر تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي قال في بيان اليوم الخميس إنه سوف يتم السماح لأماكن ممارسة الرياضة مثل صالات الجيم والمتنزهات والمتاحف ودور السينما بفتح أبوابها مجددًا ابتداء من الثلاثاء المقبل.



ويمكن للمطاعم والأسواق الليلية وصالات تناول الطعام باستقبال زبائن مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولكن الحانات وحمامات السباحة ستظل مغلقة، وسيتعين على المواطنين الاستمرار في ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وسجلت تايوان 18 حالة إصابة محلية جديدة اليوم، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات محلية منذ 13 مايو الماضي، وفقًا لبيانات مركز تايوان للسيطرة على الأمراض، حيث نجحت إجراءات الإغلاق المخففة في كبح تفشي فيروس كورونا.



وقال وزير الصحة تشين شيه شونج في بيان اليوم "لقد سجلنا أقل من 10 حالات لا نعرف مصدرها خلال أربعة أيام على مدار الأسبوع الماضي، ونحو ثلاث بؤر تفشٍ".



وأضاف "نحن على وشك التمكن من خفض مستوى التحذير من فيروس كورونا، لذلك يتعين أن نكون أكثر حذرًا ونحافظ على المستوى الحالي أثناء تخفيف بعض القيود".



وقد مددت الحكومة التايوانية ما يطلق عليه مستوى التحذير الثالث من الفيروس إلى 26 يوليو الجاري.

كورونا حول العالم

وفي سياق متصل، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.