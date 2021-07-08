الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

لتنمية مهارات الأطفال.. انطلاق فاعلية المبتكر الصغير بنقابة المهندسين بالإسكندرية

فعاليات المبتكر الصغير
فعاليات المبتكر الصغير بنقابة المهندسين

انطلقت فعاليات المبتكر الصغير التي تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، و المهندس كريم عزت رئيس النقابة واللجنة الاجتماعية والثقافية، وهى ضمن فاعليات "الكامب الصيفي" بالتعاون مع نادى المهندسين.

 - 164 طالبا يشتركون في الفعاليات خلال يومين

وقال رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الأول الفاعلية اشترك فيه 85 طالبا، بينما اليوم الثاني اشترك فيه 79 طالبا وهو اقبال كبير من أبناء المهندسين.

و أضاف "عزت" إنه بناء على رغبة المهندسين وارتفاع الإقبال على فاعلية المبتكر الصغير تم تحديد مواعيد إخرى لكى يستوعب الأعداد المتقدمة ، موضحاً أنه يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل القاعة حفاظاً على سلامة المهندسين.

- فتح باب الحجز للاشتراك بنشاط كرة السلة 

وأعلنت اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس كريم عزت،  بالتعاون مع إدارة النشاط الرياضي بنادي المهندسين سابا باشا، عن فتح باب الحجز للاشتراك بنشاط كرة السلة لأعضاء النقابة بالإسكندرية.

وقال المهندس رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن حجز الالتحاق بفريق كره السلة للأطفال من عمر 8 سنوات حتى 12 عاما بتقديم أوراق الالتحاق بالفريق وهى صورة كارنيه المهندس الساري وصورة شهادة الميلاد.

وأضاف إن التدريب سيكون يومين فى الأسبوع لمده شهرين وذلك فى  ملعب مركز شباب الشلالات أمام شركة المقاولون العرب بالشلالات، موضحا ان حجز التدريب فى سكرتارية اللجنة الاجتماعية والثقافية.

يذكر أن نقابة المهندسين بالإسكندرية، أطلقت نشاطا متنوعا لأبناء المهندسين بعنوان "الكامب الصيفى" والذى يستمر طوال فترة الموسم الصيفي، و هو نشاط ترفيهي وعلمي ورياضة يضم عدد من الفاعليات والدورات التدريبية التي تستمر طوال شهور الصيف لتنمية مهارات أبناء المهندسين فى كافة المجالات.

الإسكندرية نقابة المهندسين مهارات الاطفال الكامب الصيفي المبتكر الصغير

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