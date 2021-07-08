«ألسن جامعة قناة السويس» تفتح باب التسجيل في الدراسات العليا

أعلنت كلية الألسن بجامعة قناة السويس، عن تفعيل برنامج الدراسات العليا بالكلية وبدء التسجيل للقبول في البرامج المختلفة، وفق الشروط المعلنة ابتداء من أول أغسطس 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف تنفيذي الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن.

- شروط التقديم

ومن جانبه أشار الدكتور حسن رجب، عميد الكلية، أن شروط التقديم تتطلب اجتياز اختبار القبول أما التسجيل للقيد بدرجة الماجستير الحصول علي دبلومة الدراسات العليا في التخصص وأن يكون طالب التسجيل خريج إحدى كليات الألسن أو إحدى الكليات المناظرة المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف رجب أن التسجيل للقيد بدرجة الدكتوراه يتطلب الحصول على الماجستير في نفس التخصص من إحدى كليات الألسن ، أو الكليات المناظرة المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق متصل أكد الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ جامعة قناة السويس أنه صدر قرار وزاري بافتتاح واعتماد 66 برنامجا للدراسات العليا بكلية الآداب جامعة قناة السويس، لأول مرة فى تاريخ الكلية.

وقال عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قناة السويس، “يعتبر هذا إنجازا وتطورا علميا كبيرا يخدم سوق العمل ويقبل أي خريج من أي كلية والقوات المسلحة والشرطة لخدمة تخصصاتهم”.

وأضاف "السعدني" أن أسلوب العمل بالكلية وتطويرها جعلها كلية متميزة علي مستوى الجامعات المصرية وهي عمرها 15 عاما فقط ، لاسيما وانها توسعت والقوة الطلابية بها بلغت نحو سبعة آلاف طالب وطالبة وبها 14 دبلومة ، و26 ماجستير ، و26 دكتوراه نظام الساعات المعتمدة وأصبحت تضم 18 قسما وشعبة بعد ان كانوا 9 فقط، إضافة الي البرامج المميزة للترجمة الفورية بكل لغات العالم من اجل تخريج طالب لسوق العمل.

وتابع ولدينا أحدث قسم وهو المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ويمنح الطلاب خبرة كبيرة لخدمة إقليم القناة، ومن قدراته ان يحدد اهم نقاط المراقبة بمحور قناة السويس، وتحديد الأماكن التي تستوعب إقامة منشآت عمرانية والاستخدامات البشرية وأماكن الزراعة والمصائد السمكية بمنطقة القناة وسيناء .