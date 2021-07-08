إيلان بيرمان يطالب واشنطن بتكثيف الجهود لمحاربة الإسلام السياسي

طالب “إيلان بيرمان” نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية والخبير في الأمن الإقليمي للشرق الأوسط، وآسيا الوسطى وروسيا الاتحادية وصاحب كتاب “حروب الأفكار: اللاهوت والتفسير والسلطة في العالم الإسلامي” عبر ندوة عبر الإنترنت لمنتدى الشرق الأوسط في 21 يونيو بضرورة تكثيف الجهود الأمريكية من أجل مكافحة الجهاديين وجماعات الإسلام السياسي والفكر المتطرف الذي تنشره حركات الاسلام السياسي العالمية.

وفقًا لبيرمان، فإن الولايات المتحدة وحلفاؤها في التحالف "فعالون بشكل كبير في مكافحة الإرهاب" ، كما يتضح من الهزيمة العسكرية المدوية لخلافة تنظيم (داعش) في العراق وسوريا في عام 2019.

ومع ذلك ، فإن واشنطن "لا تولي اهتماما" إلى نمو الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة التي أدت إلى ظهور داعش ولا تزال تغذي الحركات الجهادية العنيفة في جميع أنحاء العالم.

وسلط بيرمان الضوء على التمييز بين الإسلام والحركة الإسلامية ، وقال :لا تسعى كل جماعات الاسلام السياسي اللى نشر أفكارهم عن طريق القتال حيث تسعى بعض حركات وأحزاب الاسلام السياسي الى نشر أيديلوجيتها عن طريق السياسي وتضمين مفهوم الإسلام السياسي في أسس الحكم، ولكن تركز المجموعة الاكبر من جماعات الإسلام السياسي على العنف وقتل الناس وبشكل عام فان جماعات الاسلام السياسي تختلف في الطريقة ولكنهت تتفق في الهدف.

وقال بيرمان: تم طرد مقاتلي داعش في العراق وسوريا ، لكنهم ما زالوا يشكلون تهديدًا، وقال “داعش يسقط ، لكنه بالتأكيد لم يخرج” و على الرغم من انتهاء "عصر الخلافة" ، إلا أنه لا يزال لديه ما يقدر بـ 10.000 مقاتل نشط في العراق وسوريا ، بالإضافة إلى آلاف آخرين مرتبطين بداعش في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك ، من المقدر أن تمتلك داعش مئات الملايين من الدولارات وتدفق ثابت من الإيرادات من الأنشطة غير المشروعة.

وقد مكن هذا مقاتلي داعش من الهجرة إلى "مساحات سياسية فارغة" جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا. ويرى بيرمان أن "الحدود الكبرى التالية" في وسط إفريقيا ، بسكانها الشباب المتنامي ، هدف ناضج للتجنيد الجهادي.

عودة الجهاد المحلي إلى الظهور حيث عادت الجماعات التابعة لتنظيم داعش إلى نمطها وعادت إلى مسارح نشاطها الأصلية" في أماكن مثل حوض بحيرة تشاد ، وإندونيسيا ، والفلبين.

"أفكار الاسلام السياسي تلقى استقبالا أكثر دفئا من أي وقت مضى" في العالم العربي، وتابع بيرمان: ان أفكار الاسلام السياسي تلقى استقبالاً أكثر دفئاً من أي وقت مضى بين جماهير العالم العربي" و على الرغم من أن الدول العربية “ليست كتلة واحدة” ولكن لابد من مكافحة هذه الجماعات في العالم العربي.

وأضاف أن رسائل "القوة الناعمة" للجماعات الجهادية مثل بوكو حرام في إفريقيا والجماعة الإسلامية في جنوب آسيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الشبكات والمنتديات على الإنترنت وأماكن أخرى مازالت في ازدياد كبير، وفي سعيها لمحاربة "القوة الناعمة" الجهادية ، فإن الولايات المتحدة لم تبذل بعض كل الجهود المطلوب منها ولكنها لحسن الحظ فهي "ليست وحدها في هذه المعركة"

جهود الدول العربية في مكافحة الاسلام السياسي

وأشاد بيرمان بجهود الدول العربية في مكافحة الإسلام السياسي ففي المغرب على سبيل المثال تم وضع استراتيجية وطنية شاملة تدعمها سلطة المملكه لتشويه سمعة الأفكار المتطرفة في كل شيء من المناهج المدرسية إلى كتابة نصوص البرامج التلفزيونية".

وفي إندونيسيا ، تعمل "الحركات الدينية الجماهيرية المعتدلة جنبًا إلى جنب مع الدولة" لمحاربة الجهاد.

وفي الأردن ، شقت المملكة الهاشمية "طريقًا مبكرًا في صياغة الأفكار الدينية المتسامحة في رسالة متماسكة".

و في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حشدت الحكومة مواردها لنشر "ثقافة التعايش" وتقوم "بنشاط" بتصديرها إلى الخارج.