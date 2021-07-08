«الاتصالات»: 99.82 مليون مستخدم للهاتف المحمول خلال 2021

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات اليوم، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت بلغ نحو 109.87 مليون مشترك بنهاية الربع الأول “يناير - مارس ٢٠٢١” مقارنة بنحو 105.94 مليون مشترك بنهاية الفترة “يناير - مارس 2020”.

إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول

وقال التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخه منه، أن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول فقط نحو 99.82 مليون مشترك بنهاية الربع الأول مقارنة بنحو 96.42 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020 وسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو 91% من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في الربع الاول "يناير - مارس 2021".

وتابع التقرير ان معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ نحو 97.59% بنهاية الربع الأول " يناير - مارس 2021" مقارنة بنحو 96.01% بنهاية "يناير - مارس 2020" بمعدل تغير سنوي 1.59% ، من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 7.45% بنهاية الفترة يناير - مارس 2021.

الخطوط التليفونية المستخدمة وإجمالي سعة السنتراالت

وقال التقرير ان إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت بلغ نحو10.05 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس ٢٠٢١مقارنة بنحو9.52 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس ٢٠٢ في حين بلغت السعة الحالية للهاتف الثابت الى 24.96 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ مقارنة بنحو 25.02 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس ٢٠٢٠ بتغير سنوى -0.06 مليون خط وبمعدل تغير سنوي -٢٢.٠.%

مشتركو الهاتف الثابت حضر/ ريف

وأضاف التقرير أن عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر بلغ نحو 7.91 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ مقارنة بنحو 7.39 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس ٢٠٢٠ في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في ريف نحو 2.14 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ مقارنة بنحو 2.13 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس ٢٠٢٠.

السعة الدولية للإنترنت

وتابع التقرير ان السعة الحالية للانترنت ارتفعت إلي2.565.78 مليار نبضة/ث بنهاية الفترة أكتوبر- ديسمبر٢٠١٩ وذلك مقارنة بنحو 2.397.07 مليار نبضة / ث بنهاية الفترة أكتوبر- ديسمبر٢٠١٩ بمعدل نمو سنوي قدر بنحو 7.04.% بلغ نصيب المواطن من السعة الدولية لإلنترنت ٢٥٠٨٥ نبضة. ث/شخص بنهاية الفترة أكتوبر- ديسمبر٢٠١٩ مقارنة بنحو ٢٣٨٦٩ نبضة. ث/شخص بنهاية الفترة أكتوبر- ديسمبر٢٠١٨ بمعدل نمو سنوي 5.09.%

مشتركو الانترنت فائق السرعة ADSL

واشار التقرير ان إجمالي عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL ارتفعت إلى9.26 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ مقارنة بنحو 7.53 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس ٢٠٢٠ بزيادة سنوية 1.73 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 22.9.%.

مؤشرات قطاع الاتصالات خلال الربع الاول

مؤشرات قطاع الاتصالات خلال الربع الاول

مؤشرات قطاع الاتصالات خلال الربع الاول

مؤشرات قطاع الاتصالات خلال الربع الاول