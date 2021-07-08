13 مجلة علمية لجامعة قناة السويس تحقق مركزا متميزا في تصنيف «الأعلى للجامعات»

حصلت 13 مجلة علمية من كليات جامعة قناة السويس، علي تقدم ملحوظ بالتصنيف الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، محققين بذلك تصنيفًا مميزًا بالنسبة لمجلات العلمية على مستوى الوطن العربي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث .

- تفاصيل التقييم

وحصلت مجلات كليات الصيدلة، والسياحة وفنادق، والطب البيطري، والطب البشرى حصلت علي الدرجة النهائية 7 من 7 في تقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات المصرية والمحلية ولمدة عام ، كما حصلت كلية التجارة علي أعلي تقييم بمجلات كليات التجارة علي مستوي الجامعات المصرية وحصلت7 مجلات علمية بكلية الزراعة علي تقييم 6.5 من 7 درجات .

وأشار الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن هذا التقييم للمجلات المحلية المصرية يتم دوريا خلال شهر يونيو من كل عام ، ويكون التقييم ساري للسنة التالية للنشر في هذه المجلات.

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا التقدم الملحوظ يأتي نتيجة تطوير كبير خلال السنوات الأخيرة للمجلات العلمية بالجامعة من حيث الشكل والمضمون، مع تحديد قواعد النشر بها وفقا للمعايير العالمية.

كما حرصت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، علي تقديم التهنئة لرؤساء تحرير المجلات مؤكده أن هذا الإنجاز يعد تتويج لمجهوداتهم خلال سنوات من العمل الجاد

- هيئة تحكيم دولية وقواعد للنشر في المجلات العلمية

وأضافت نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، أن المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة يتم وضع هيئة تحكيم دولية لها، مع تحديد قواعد النشر بها وفقا للمعايير العالمية، كما تمكنت من تدشين موقعا إليكترونيا بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، والحصول على رقم التسجيل الدولي ISSN، حتى تكون بحوثها متاحة أون لاين لكافة الباحثين المستخدمين لبنك المعرفة.