حقيقة فيديو اتهام شخص لبلطجية بالاعتداء على والده وحرقه بالبنزين

نفى مصدر أمنى، اليوم الخميس، صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من قيام شخصان بالتعدي على والده والتسبب في وفاته.

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ بين طرف أول: أحد الأشخاص - مقيم بذات القرية "مصاب بحروق متفرقة بالجسم"، طرف ثان: أحد الأشخاص، وشقيقه "لهما معلومات جنائية" مسجلين في عدة قضايا – مقيمان بذات القرية.

وتبين من خلال فحص الجهات الأمنية أن المشاجرة نشبت إثر خلافات مالية بين الطرف الثاني ونجل الطرف الأول قام إثرها الطرف الثاني بالتوجه إلى منزل نجل الطرف الأول وتبين عدم تواجد نجل الطرف الأول في المنزل فحدثت مشادة كلامية بينهما قام إثرها الطرف الثاني بإلقاء مادة سريعة الاشتعال "بنزين" على الطرف الأول وإشعال النيران به مما أحدث إصابته التي أودت بحياته وأوقعته قتيلا.

وتابع المصدر، أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص الذي أدلى بادعاءات كاذبة في الفيديو المشار إليه رغم علمه بحقيقة الواقعة.

كان موقع إخباري قد نشر استغاثة من أحد الأشخاص ادعى خلالها وفاة والده بسبب اعتداء اخرين عليه ولم يفصح عن أسباب الحادث وأن الشخصين اللذان قاما بالاعتداء على والده خلال مشاجرة جرى ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وكشف مصدر أمني عن حقيقة الواقعة وتفاصيل الحادث الذي اسفر عن وفاة شخص على إثر اصابته بحروق جسيمة تسبب فيها متهم لقيامه بالقاء مادة سريعة الإشتعال “بنزين” على المجني عليه واشعال النيران بملابسه وجسده أثناء مشاجرة.