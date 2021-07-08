5 مشروبات تُساعد على حرق الدهون خلال الصيف

يعتبر فصل الصيف فترة جيدة لإنقاص الوزن؛ لتناول الكثير من السوائل لتعويض العرق الذي يفقد الجسم جزء كبير من المياه.

وهناك بعض المشروبات التي تساعد علي فقدان الوزن، خاصه للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي وفقًا لموقع "Times now news". ونرصد مجموعة من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون خلال فصل الصيف.

المياه

المياه له دورًا كبيرًا في تقليل فرص الإصابة بالجفاف في فصل الصيف، بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على إنقاص الوزن، حيث يحفز الجسم على تحويل الدهون المخزنة به إلى طاقة.

القهوة

تتميز القهوة باحتوائها على نسبة عالية من مادة الكافيين، التي لا تساعد فقط على زيادة التركيز والشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة، بل تساهم أيضًا في كبح الشهية وزيادة معدل حرق الدهون

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات العشبية التي تساعد على إنقاص الوزن، بفضل احتوائه على مادتي الكافيين والكاتشين، اللتين تساعدان على تعزيز معدل الأيض بالجسم خلال فترات الراحة

ديتوكس الليمون

مشروب صحي، يساعد على تنقية الجسم من السموم، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد أيضًا على تقوية الجهاز المناعي ورفع معدل حرق الدهون

شاي الزنجبيل

يمكن الاعتماد على شاي الزنجبيل، للسيطرة على الشعور بالجوع مساءً، حيث يساعد على سد الشهية، بالإضافة إلى أنه يساهم في تهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات وتعزيز القدرة على النوم.

فوائد إنقاص الوزن

إن اتباع نصائح لخسارة الوزن بشكل صحي والتخلص من الوزن الزائد سيعود بفوائد عظيمة على صحتك، ومنها ما يأتي:

- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: يساعد فقدان الوزن في تقليل مستويات الكوليسترول، والتحكم في ضغط الدم والسكري في حال كنت مصاب بهما.

- التخلص من حموضة المعدة: تضغط دهون البطن على المعدة مما يسبب ارتداد حمض المعدة إلى المريء، تقل هذه المعاناة كثيرًا عند التخلص من الوزن الزائد.

- النوم بشكل مريح: يعاني بعض مرضى السمنة من متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، تقل هذه المشكلة كثيرًا وقد تختفي عند التخلص من الدهون الزائدة.

- تقليل الام المفاصل: عند تخفيف الوزن يقل العبء الزائد الذي كانت تحمله المفاصل، مما يقلل من الالام حتى لدى الذين يعانون من تهيج في الأعصاب.

- تحسين الخصوبة: يساعد تقليل الوزن على تنظيم الدورة الشهرية، وتخفيض مستويات الأندروجين في حال كانت مرتفعة، وكذلك الوقاية من السكري النوع الثاني.