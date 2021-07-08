الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء أعمال غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في المديريات والإدارات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

تبدأ اليوم أول أعمال غرف العمليات المحلية لامتحانات الثانوية العامة بالمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وتستمر تلك الغرف حتى نهاية فترة امتحانات الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يصرف مبلغ ١٠٠٠ جنيه للعضو عن الدور الأول و ١٠٠٠ جنيه عن الدور الثاني، من داخل ميزانية المديرية دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم تشكيل الغرفة من: 

 

_  مدير المديرية / مدير الإدارة أو من ينوب عنه في حالة وجود موانع

_ أعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية

_  مشرف عام الاستراحات بالمديرية

_  مسئول الأمن بالمديرية/ الإدارة.

_ مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية يتم تحديده بمعرفة  مدير المديرية ومدير الإدارة.

_ مدير إدارة الإحصاء بالمديرية / رئيس قسم الاحصاء بالإدارة التعليمية يتم تحديده بمعرفة  مدير المديرية ومدير الإدارة.

_ ممثل من وزارة الداخلية بغرفة المديرية فقط.

_ أما بالنسبة للمناطق الحدودية يضاف إلى التشكيل السابق ممثل من وزارة الدفاع بغرفة المديرية فقط.

 

وتكون مهام أعضاء الغرفة كالتالي:

 

1_ متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة مقار اللجان.

2_ متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

3_ متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

4_ متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

 

جدير بالذكر، أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

 

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

 

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

 

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

 

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات

طلاب تعليم الدور الثاني وزارة الداخلية لوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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