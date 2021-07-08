الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زجاجة المياه بـ50 جنيه».. راكب يشكو من أسعار كافتيريا مطار الغردقة

فاتورة شراء زجاجة
فاتورة شراء زجاجة مياه

شكا أحد المسافرين في مطار الغردقة الدولي من أسعار الخدمات بكافتيريا المطار، ومشيرا إلى ارتفاعها بشكل كبير جدا بعد حصوله على زجاجة مياه صغيرة الحجم بسعر 50 جنيهاً مصرياً.

وأكد «أحمد. م. م» صاحب الواقعة لـ"الدستور"، أنه من الطبيعي أن تكون الأسعار داخل المطار أعلى من الخارج، وهذا متعارف عليه بجميع المطارات، ولكن ليس بهذا السعر الذي يجعل ثمن الزجاجة الصغيرة يعادل ثمن صندوق مياه كامل.

وأشار إلى أنه تقدّم بشكوى إلى مسؤولي المطار حفاظًا على سمعة مصر أمام زوارها، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يشكو فيها المسافرون من الأسعار التي تقدم لهم بالمطار.

- خدمات الضيافة تقدم من شريك خاص وإدارة المطار لا تتدخل في تحديد الأسعار

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمطار الغردقة الدولي، لـ"الدستور"، أن خدمات الضيافة بكافتيريا المطار تقدِّم عن طريق شريك خاص تحصّل عليها مقابل إيجار شهري محدد، وأن إدارة المطار لا تتدخل في تحديد الأسعار.

 وفي سياق آخر بدأت مجموعة فنادق سياحية بمدينة الغردقة في تلقي حجوزات رحلات السياحة الروسية، وذلك عقب اتفاق بين الرئيسين السيسي وبوتين باستئناف عودة حركة الطيران المباشر بين روسيا والمدن السياحية المصرية منها الغردقة وشرم الشيخ، بعد توقف دام لـر6 سنوات منذ حادث سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بدقائق من مطار شرم الشيخ في العام 2015.

ووقعت مجموعة فنادق سياحية بمنطقة هاواى شمالي مدينة الغردقة تعاقدًا مع شركة "بيجاس" السياحية ،وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تعمل في السياحة الروسية وأكبر مصدر للسائحين الروس في العالم وتستحوذ على نسبة كبيرة من سوق السياحة الروسي على مستوى العالم.

 

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مطار الغردقة الدولي أسعار المطارات ارتفاع الأسعار الأسعار 50 جنيه سبب ارتفاع الاسعار الغردقة الدولي إدارة المطار شركة بيجاس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

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