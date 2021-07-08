الزبادي اليوناني والعدس.. ١٥ مصدر للبروتينات أفضل من اللحوم

عند ذكر كلمة البروتين، فإن أول ما يتبادر للذهن هو اللحوم، ورغم أن ذلك صحيح، فاللحوم مثل صدور الدجاج الرومي والدجاج قليلة الدهن غنية بالبروتين، غير أن اللحم قد لا يتناسب دائما مع الأنظمة الغذائية للجميع، خاصة النباتيين، فهناك مصادر أخرى للبروتينات يجب معرفتها.

وبحسب موقع “clevelandclinic” تقول أخصائية التغذية نيكول هوبسكر، إن هناك بعض المصادر غير التقليدية للبروتين، حيث يحتاجها الأطفال للنمو، ويحتاجه البالغون لأسباب عدة من بينها الحفاظ على أنسجة الجسم وإصلاحها وبناء العضلات وإنقاص الوزن.

البقوليات

إحدى أهم مصادر البروتين خاصة الفاصوليا فهي غنية بالألياف ذات المغذيات القوية ومصدر ممتاز للبروتين.

سمك السلمون

يعتبر سمك السلمون مصدر مثالي للبروتين الخالي من الدهون، وفوائده لا تحصى بسبب احتوائه على معادن مضادة للالتهابات.

البيض

يعتبر البيض مصدر مهم للبروتين، يمتاز بانخفاض الكربوهيدرات، وقلة السعرات الحرارية، وتوفر البيضة الواحدة من 6 إلى 8 جرامات من البروتين مع 70 سعرة حرارية فقط.

الزبادي اليوناني

للحصول على البروتين يعد الزبادي أفضل اختيار من منتجات الألبان، فقد تحتوي 6 ملاعق من الزبادي على 15 جراما من البروتين، أي ثلاثة أضعاف الكمية التي تجدها في الزبادي العادي، ويحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على البروبيوتيك، وهي البكتيريا الصحية التي تدعم صحة الأمعاء، وهو أيضا مصدر جيد للكالسيوم و"فيتامين د".

مصادر أخرى للبروتينات

- صدر الدجاج.

- المكسرات بأنواعها؛ مثل الجوز واللوز والبندق والكاجو.

- الشوفان.

- الأجبان.

- الحليب.

- البروكلي.

- التونة.

- العدس.

- بذور القرع.

- جميع أنواع الأسماك.

- الفول السوداني.

- اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء.

الفوائد الصحية لتناول البروتينات في نظامك الغذائي:

- بناء العضلات.

- تعزيز نظام المناعة.

- يساعد على تخفيف آلام العضلات.

- زيادة حرق الدهون.

- فقدان الوزن والشعور بالشبع.

- يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.